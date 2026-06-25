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Dünya

Azerbaycan ve Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor! AB'den dikkat çeken Ermenistan kararı

Avrupa Birliği (AB), bölgesel ulaşım bağlantılarını geliştirmek amacıyla, Azerbaycan sınırından Türkiye sınırına kadar stratejik karayolu güzergahlarının geliştirilmesinde Ermenistan'a danışmanlık desteği sağlayacak. Ermeni basını, söz konusu adımın 3 ülke için kritik öneme sahip olduğunu dile getirirken, bölgesel kalkınmanın da önünü açacağı aktarıldı.

HABER MERKEZİ25 Haziran 2026 Perşembe 18:49 - Güncelleme:
Azerbaycan ve Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor! AB'den dikkat çeken Ermenistan kararı
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Avrupa Komisyonu, Avrupa Yatırım Bankası (AİB) ve Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanlığı, Brüksel'de Bağlantı Gündemi Platformu'nun lansmanı için düzenlenen üst düzey etkinlikte ortak niyet mektupları imzaladı.

Protokol, AB temsilcisi Adrienn Kiraly, Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakan Yardımcısı Kristine Ghalechyan ile EBRD ve AİB temsilcileri tarafından imzalandı.

Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanlığı'nın Facebook'ta bildirdiğine göre, bu adım EPIC (Doğu Ortaklığı Bağlantı Yatırımları) girişimi çerçevesinde danışmanlık desteğinin resmi başlangıcını işaret ediyor.

Söz konusu adımın, Azerbaycan sınırından Türkiye sınırına 212 km mesafedeki stratejik Akhurik-Kayan ve Azerbaycan sınırından Türkiye sınırına 258 km mesafedeki Margara-Kayan karayolu güzergahlarının hazırlık çalışmalarına danışmanlık desteği sağladığı belirtildi. Bu güzergahların, sınır geçiş noktalarını Ermenistan karayolu ağına bağlayacağı ifade edildi.

İlk aşamada, Avrupa Yatırım Bankası'nın, gerekli çalışmaların kapsamını belirlemek ve bu karayolu projelerinin uygulanması için pratik çözümler geliştirmek üzere danışmanlık desteği sağlayacağı aktarıldı.

Ermeni yetkililer, güzergahların "Barış Kavşağı" girişimi çerçevesinde yer aldığını bildirdi ve bölgesel kalkınmayı destekleyeceğini dile getirdi.

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