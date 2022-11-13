Azerbaycan ve Ukrayna'dan İstanbul'daki patlamayla ilgili taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, mesajında, İstanbul'un merkezinde meydana gelen hain patlama sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberinin kendilerini derinden sarstığını belirtti.

Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına, kendisi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini ileten Aliyev, yaralılar için de şifa temennisinde bulundu.

- Ukrayna

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Twitter'dan paylaştığı mesajında, İstanbul'un merkezinde insanların hayatını kaybetmesi ve yaralanmasına neden olan patlamadan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Dost Türk halkının acısı bizim acımızdır." ifadelerini kullandı.

- Suriye Geçici Hükümeti

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Twitter hesabından, "İstanbul'da bugün sivilleri hedef alan terör saldırısını en sert sözlerle kınıyoruz. Kardeş Türkiye Devleti'ne ve Türk halkına taziyelerimizi iletiyoruz. Yaralılara acil şifa dileriz." paylaşımında bulundu.