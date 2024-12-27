Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere ve yaralananların ailelerine maddi yardımda bulunmaya hazır olduklarını açıklamıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın herhangi bir yardıma ihtiyacı olmadığı ve gerekli yardımların sağlandığı belirtilerek, "Gerçeğin kabul edilmesini, özür dilenmesini ve gerekli tazminatın ödenmesini talep ediyoruz" denildi.

Azerbaycan yetkilileri, kazanın nedenlerini araştırmak üzere Kazakistanlı yetkililerle iş birliği içinde olduklarını duyurdu.

KAZAKİSTAN'DA DÜŞEN UÇAĞIN BULUNDUĞU BÖLGEDE OLAY YERİ İNCELEMELERİ SÜRÜYOR

AA, Aktau yakınlarında düşen uçağın enkazındaki çalışmaları görüntüledi.

Güvenlik güçleri tarafından sıkı önlemlerle korunan bölgede, uçağın ikiye bölünmüş enkazı hala duruyor.

Uçağın kuyruk kısmının 250 metre ilerisinde bulunan gövde kısmının tamamen yandığı görülüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, olay yerinde delil toplama çalışmaları sürüyor.

Bölgede Kazakistan'ın yanı sıra Azerbaycan'dan ve diğer ülkelerden uzmanların da çalıştığı belirtiliyor.

Uçağın ikinci kara kutusunun dün bulunduğu ve her iki kara kutunun delil kapsamına alındığı ifade edildi.

Uçağın üretildiği Brezilya'dan ve Embraer şirketinden temsilcilerin yanı sıra Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı uzmanlarının bugün olay yerine gitmesi bekleniyor.

- ÖLEN 9 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Bu arada, Aktau'daki hastanede, kazadan kurtulan 6 kişinin tedavisi ile hayatını kaybedenlerin kimlik tespit etme çalışmaları devam ediyor. Hayatını kaybeden 38 kişiden 9'unun kimlikleri belirlendi.

Öte yandan Azerbaycan ajansı APA'nın hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Rusya ve Kazakistan, uçağın düşmesini Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Uluslararası Havacılık Komitesi tarafından araştırılmasını önerdi. Azerbaycan ise bu öneriyi reddederek, olayın bağımsız uzmanlar ve Embraer uzmanları tarafından araştırılmasını talep etti.

AZAL'dan yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'da düşen uçakla ilgili ön soruşturmanın sonuçları ve uçuş güvenliği dikkate alınarak, nihai soruşturma tamamlanana kadar Mineralnıye Vodı, Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozni ve Mahaçkale'ye uçuş gerçekleştirilmeyecek.

Moskova, St. Petersburg, Yekaterinburg, Astrahan, Kazan ve Novosibirsk istikametindeki uçuşlar ise uçuş güvenliği kuralları göz önünde bulundurularak sürdürülecek.

- AZERBAYCAN UÇAĞININ KAZAKİSTAN'DA DÜŞMESİ

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

AZAL, uçakta 5 mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.

Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.

AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.