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Dünya

Azerbaycan'a karşı savaşmak isteyen Ermeni belediye başkanı ağır yaralandı

Ermenistan'ın Megri bölgesi belediye başkanı Mkhitar Zakharyan, Karabağ'daki çatışmada ağır yaralandı.

star.com.tr07 Ekim 2020 Çarşamba 09:29 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 09:29
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Azerbaycan'ın işgal altındaki Karabağ topraklarını kurtarmak için 27 Eylül'de başlattığı harekat, tüm hızıyla devam ediyor. İşgalci Ermenistan ordusu cephede bozguna uğratılırken, işgal altındaki yerleşim alanları birer birer geri alınıyor.

Sputnik Ermenistan'ın aktardığı habere göre, Azerbaycan ordusuyla savaşmak isteyen Ermenistan'ın Megri bölgesi belediye başkanı Mkhitar Zakharyan, ağır yaralandı. Zakharyan'ın Erivan'daki bir hastaneye sevk edildiği belirtildi.

50 yaşındaki Mkhitar Zakharyan, Karabağ'ın güneyinde cepheye gittiği bildiriliyor.

Azerbaycan askerleri, geçtiğimiz günlerde elde ettiği başarıları genişletmek için 7 Ekim'de de cephenin çeşitli yönlerinde savaş operasyonları gerçekleştirdi.

star.com.tr

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