Azerbaycan'da 15 Temmuz konferansı

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İktisat Fakültesinde düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Büyükelçilik müşavirleri, Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Azerbaycanlı devlet yetkilileri ve davetliler katıldı.

Bakü Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Tuğgeneral İlhan Şen'in moderatörlüğünde yapılan etkinlik, şehitler için saygı duruşuyla başladı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunduğu etkinlikte konuşan Büyükelçi Bağcı, kahraman şehitleri rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Bağcı, FETÖ'nün temeli 1960'lı yıllara dayanan, Türkiye'yi içerden kontrol etmeye ve yönetmeye yönelik misyon yüklenen karmaşık ilişkilerin bulunduğu kripto bir örgütlenme olduğunu belirtti.

Hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM ve siyasi partilerin kararlı duruşları, Türk milletinin çelik iradesi ve vatansever yüreği sayesinde, iman dolu göğüslerde etkisiz hale getirildiğini vurgulayan Bağcı, şunları kaydetti:

"15 Temmuz Yüce Allah'ın yüreklerimizden korkuyu aldığı, vatan haini darbecilere, namlulara ve tanklara karşı cesaretle karşı koyduğumuz gecedir. 15 Temmuz gecesi ülkemizin karşı karşıya kaldığı FETÖ'nün hain darbe girişimi engellenmiş, devletimizin içine yuvalanmış hainler ve onların sivil ayakları tespit edilerek bağımsız Türk yargısına teslim edilmişlerdir. Kripto bir yapılanma olan FETÖ'yle ve işbirlikçileriyle mücadelemiz dünyanın dört bir yanında kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Gerek ülkemiz ve devletimiz içinde yuvalanmış gerek yurt dışında faaliyetlerini ve ihanetlerini artırarak sürdüren FETÖ'ye karşı yürütülen mücadele kuşkusuz uzun solukludur. Ülkemizin bu sıkıntılı süreçten çıkartılması için yürüttüğümüz mücadeleyi hep birlikte cesaretle, dirayetle, ferasetle, azim ve kararlılıkla sürdürdük ve sürdüreceğiz."

Bağcı, zamanında bölücü terör örgütleri PKK ve DHKP-C'ye kucak açan ülkelerin 15 Temmuz sonrası FETÖ'cülere kucak açtığını hatırlatarak, "FETÖ hala etkili olduğu ülkelerde elde ettiği gelirleri ülkemiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı için, dezenformasyon ve lobilerle işbirliği için kullanmaktadır. Bugün Batı'da yuvalanmış ve himaye edilen tüm Türkiye düşmanları, vatan hainleri, ülkemizi 22 yıldır başarıyla yöneten Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan kurtulmak için sözleşmişlerdir. Temel ilkeleri 'Düşmanımın düşmanı dostumdur'. Çünkü bugün Türkiye bölgesinde ve küresel düzeyde sözü dinlenen, dünyanın 3. büyük diplomatik misyon ağına sahip, G20 üyesi bir ülkedir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliğinde ülkemizin adı, bayrağımızın gölgesi, sınırlarımızın ötesinde dahi güvenin, huzurun ve umudun sembolü olmuştur. Mevcudiyetimizin bulunduğu tüm ülkelerde bayrağımızın dalgalanışı barışın ve merhametin garantisidir." dedi.

FETÖ'nün küçümsenmemesi gerektiğini vurgulayan Bağcı, "Zira, FETÖ sadece kuklası Fetullah'tan ibaret değildir. FETÖ'ye küresel bir kripto örgüt olarak bakmak zorundayız. FETÖ halen faaliyet gösterebildiği ülkelerde sahnede kalması için korunup kollanmaktadır. Arkalarındaki güçler tam anlamıyla yok olmalarını önlemektedir. Küresel emperyalizmin maşalarına, lobilerin uşaklarına, onların sevicilerine ve yandaşlarına karşı dünyanın dört bir yanında el ele vererek tek yumruk olarak mücadele edeceğiz. Görevimiz ülkemiz dışında faaliyet gösteren Türkiye düşmanlarının piyonları FETÖ'cü hainlerin sözde eğitim ve sivil toplum faaliyetleri adı altında yürüttükleri ihanet girişimlerini dostlarımızla yakın işbirliği içerisinde kalıcı şekilde bitirmektir." diye konuştu.

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yüce, FETÖ'nün hain darbe teşebbüsünün Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini dış güçlerin eline teslim etmeyi, Türkiye Cumhuriyeti'ni sömürgeci Batılı devletlerin işgaline zemin hazırlayacak bir kaos ortamına sürüklemeyi, devletin bütünlüğünü ve gücünü gerek ulusal gerek uluslararası arenada zayıflatmayı, pazarlık gücünü elinden almayı amaçlayan bir girişim olduğunu belirtti.

Yüce, Türk milletinin tüm varlığını ortaya koyarak canı pahasına hain darbe girişimini önlendiğini vurguladı.

Etkinlikte, Bakü Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Çakır, FETÖ yapılanmasının tarihsel süreci, 15 Temmuz gecesi yaşananlar ve sonrasında yürütülen soruşturmalarla ilgili sunum yaptı.

Hazar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Telman Nusretoğlu da konuşmasında küresel ağa sahip FETÖ'nün ABD ve bazı Batılı ülkeler tarafından himaye edildiğini söyledi.

Nusretoğlu, FETÖ'nün diğer Türk devletleri için de tehdit oluşturduğunu, Türkiye ve Azerbaycan'ın bu yapılanma ile bundan sonra da sistematik mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

15 Temmuz şehitleri için dualar edilen etkinlikte, darbe gecesi yaşanan anların yer aldığı fotoğraflar da sergilendi.