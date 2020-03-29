Azerbaycan'da 27 yeni koronavirüs vakası daha tespit edildi

IHA 29 Mart 2020 Pazar 17:02 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 17:04

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı koronavirüsle Mücadele Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 27 kişide daha koronavirüs tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, tedavi altına alınan yeni hastalardan sekizinin durumunun ağır olduğu, diğer kişilerin ise sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi. Son verilerle birlikte ülkede toplam vaka sayısı 209’a yükselirken, koronavirüs tespit edilen 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise taburcu oldu.

Yaklaşık 3 bin kişinin karantinada tutulduğu Azerbaycan’da bugüne kadar 25 binden fazla kişiye korona virüs testi yapıldı.