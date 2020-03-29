İSTANBUL 9°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,451
  • EURO
    7,1898
  • ALTIN
    338.061
  • BIST100
    88125
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Azerbaycan'da 27 yeni koronavirüs vakası daha tespit edildi
Dünya

Azerbaycan'da 27 yeni koronavirüs vakası daha tespit edildi

Azerbaycan'da, 27 kişide daha koronavirüs vakası tespit edilmesi sonucu ülkedeki toplam vaka sayısı 209'a yükseldi.

IHA29 Mart 2020 Pazar 17:02 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 17:04
ABONE OL

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı koronavirüsle Mücadele Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 27 kişide daha koronavirüs tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, tedavi altına alınan yeni hastalardan sekizinin durumunun ağır olduğu, diğer kişilerin ise sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi. Son verilerle birlikte ülkede toplam vaka sayısı 209’a yükselirken, koronavirüs tespit edilen 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise taburcu oldu.

Yaklaşık 3 bin kişinin karantinada tutulduğu Azerbaycan’da bugüne kadar 25 binden fazla kişiye korona virüs testi yapıldı.

Doktorlardan 'Koronavirüs riskini azaltmak için lense yerine gözlük kullanın' tavsiyesi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Darbeci Tümgeneral ve yardımcısı öldürüldü... Hafter medyası: Diryak'ı Türk SİHA'sı vurdu
Darbeci Tümgeneral ve yardımcısı öldürüldü... Hafter medyası: Diryak'ı Türk SİHA'sı vurdu

Darbeci Tümgeneral ve yardımcısı öldürüldü... Hafter medyası: Diryak'ı Türk SİHA'sı vurdu

Karantinadan kaçtı, yaşlı kadının boynunu ısırarak öldürdü! 'Zombi kıyameti'
Karantinadan kaçtı, yaşlı kadının boynunu ısırarak öldürdü! 'Zombi kıyameti'

Karantinadan kaçtı, yaşlı kadının boynunu ısırarak öldürdü! 'Zombi kıyameti'

Şehir hastaneleri dünyaya örnek oldu! Virüsün yayılma hızını yarı yarıya düşürdü
Şehir hastaneleri dünyaya örnek oldu! Virüsün yayılma hızını yarı yarıya düşürdü

Şehir hastaneleri dünyaya örnek oldu! Virüsün yayılma hızını yarı yarıya düşürdü

Dikkat çeken gelişme! Koronavirüs PKK içerisine yayıldı
Dikkat çeken gelişme! Koronavirüs PKK içerisine yayıldı

Dikkat çeken gelişme! Koronavirüs PKK içerisine yayıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.