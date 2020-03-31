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Dünya

Azerbaycan'da 300 bin özel sektör çalışanının maaşını devlet ödeyecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini azaltmak için 300 bin özel sektör çalışanının maaşının devlet tarafından ödenmesini öngören çeşitli yardım paketleri üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

AA31 Mart 2020 Salı 19:47 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 19:47
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Aliyev, Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov'u kabulünde, salgınının ekonomi ve sosyal yaşama etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kovid-19 ile mücadelede atılan ciddi adımlara rağmen vaka sayısının arttığına vurgu yapan Aliyev, bunun da bazı vatandaşların sorumsuzluğundan kaynaklandığını belirtti.

Aliyev, dün 60'tan fazla kişiye Kovid-19 tanısı konulduğuna dikkati çekerek, böyle giderse ilerleyen günlerde salgının daha da yayılmasının kaçınılmaz olacağı uyarısında bulundu.

Devletin gereken tüm adımları attığını vurgulayan Aliyev, halkın sorumlu davranması ve izolasyon kurallarına uyması halinde salgınla mücadele edilebileceğini dile getirdi.

Aliyev, salgının ekonomik ve sosyal etkilerini en aza indirmek için Bakanlar Kurulu'na 1 milyar manat ödenek ayırdığını ve dört çalışma grubu oluşturulduğunu hatırlatan Aliyev, şöyle devam etti:

"Tabii ki öncelikle salgından en çok etkilenen alanlarda faaliyet gösteren işletmelere odaklandık. Her şeyden önce, bu işletmelerde çalışanların mali durumunu dikkate almalıyız. Bu bizi endişelendiriyor. Onları desteklemeliyiz. Tüm iş adamlarımızı, çalışanlarının işine son vermemeye çağırıyorum. Bu, rica veya taleple eşdeğer bir çağrıdır. Şu an 40 binden fazla işletme faaliyetini durdurdu. Devlet bu işletmelere yardım etmeli. Bu işletmelerin maaşlı çalışanlarının sayısı 300 bine yakın. Zaman kaybetmeden, bu haftadan itibaren ödemelerin yapılması lazım."

Aliyev, hükümetin yakında sosyal ve ekonomi alanında çeşitli yardım paketleri açıklayacağını belirterek, "Sunulan paketler salgından etkilenen alanlarda çalışanların çıkarını dikkate alıyor. Onların maaşlarının büyük kısmı geçici olarak devlet tarafından ödenecek." diye konuştu.

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