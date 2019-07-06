Azerbaycan'da askeri üste patlama
Azerbaycan´da askeri üste meydana gelen patlamada 2 askeri personel hayatını kaybederken, 1´i de ağır yaralandı.
- DHA
Azerbaycan Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, askeri üste meydana gelen olayda tank mermisinin bir askerin elinden yere düştüğü ve merminin yere çarpmasıyla oluşan patlamada 2 askeri personelin hayatını kaybettiği, 1 askerin de ağır yaralandığı duyuruldu. Ayrıca, olayın araştırıldığı belirtildi.
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