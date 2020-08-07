IHA 07 Ağustos 2020 Cuma 16:55 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 16:55

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 129 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 4 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Azerbaycan’da son günlerde vaka sayısında düşüş gözlemlenirken, 421 kişi de iyileşerek taburcu edildi. Azerbaycan’da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 33 bin 376’ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 483’e yükseldi.

Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 29 bin 696 oldu.

Azerbaycan’da şu ana kadar 773 bin 51 korona virüs testi yapıldı.