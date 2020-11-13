Azerbaycan'da, Dağlık Karabağ'da savaşan PKK/PYD/YPG terör örgütü üyelerine soruşturma açıldı

AA 13 Kasım 2020 Cuma 17:03 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 17:05

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Aslan Murat Vartanyan ve Bese Hozat'ın çağrısı üzerine Livan Karadağ, Hemaran Kervaçian ve Servet Bagopşin elebaşılığında Suriye, Lübnan ve Irak'ta yaşayan PKK/PYD/YPG terör örgütü üyelerinin yasa dışı yollarla işgal altındaki Azerbaycan topraklarına geldiğinin belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin Ermenistan ordusu saflarında paralı asker olarak savaştıkları, hem sivil Azerbaycanlılara hem de topraklarını kurtarmak için operasyon yürüten askerlere karşı terör eylemlerinde bulunduklarının tespit edildiği belirtildi.

Başsavcılık, terör örgütü üyeleriyle ilgili "saldırgan savaş yürütme", "organize şekilde kasten adam öldürme" ve "Azerbaycan sınırlarını yasa dışı geçme" suçlarıyla soruşturma başlattı.

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda esir alınan bir Ermenistan askeri PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etmişti.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de PKK'lı teröristlerin Ermenistan'ın yanında savaştığını teyit etmişti.