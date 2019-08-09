Azerbaycan'da düşen savaş uçağını arama çalışmaları
Hazar Denizi'ne düşen Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağını arama çalışmalarına destek veren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAK timinin, uçağın enkazını tespit ettiği bildirildi.
- AA
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hazar Denizi'ne düşen Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MİG-29 savaş uçağının bulunması amacıyla bölgeye giden SAK timinin, uçağın enkazını ROV cihazıyla tespit ettiği belirtildi.
Enkazın tespitinin ardından dalış yapılarak uçağın büyük ve küçük parçalarının görüntüsünün alındığı kaydedildi.
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