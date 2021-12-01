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Dünya

Azerbaycan'da helikopter kazası: 14 asker şehit oldu... Kara kutu bulundu

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Orgeneral Elçin Guliyev, Hızı bölgesinde askeri helikopterin kazaya uğramasında herhangi bir dış etkenin söz konusu olmadığını duyurdu. Guliyev ayrıca 'Kara kutu bulundu ve Başsavcılıkta. Araştırmalar sonucu kazanın nedeni daha da netleşecek.' dedi.

AA1 Aralık 2021 Çarşamba 07:28 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 08:16
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Guliyev, çoğu rütbeli 14 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Devlet Sınır Hizmetlerine ait Mi-17 tipli askeri helikopterin eğitim amacıyla Sangaçal Havalimanından yerel saatle 10.16'da havalandığını belirten Guliyev, helikopterin Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanına 10.36'da iniş sırasında kaza yaptığını ifade etti.

Guliyev, kazada 14 askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin ise yaralandığını hatırlatarak, şehit askerlerin aile ve yakınlarına taziye dileğinde bulundu.

Yaralıların hastanede tedavi altında bulunduklarını, durumlarının normal olduğunu dile getiren Guliyev, şu bilgileri verdi:

"Kazayı duyar duymaz olay yerine gittim. Olay yerini inceledik. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e rapor verdim. Aliyev de olayın daha detaylı araştırılması, şehitlerin defni ve yaralıların tedavisiyle ilgili talimatlarını verdi. Pilot, deneyimli pilotlarımızdan biriydi. Helikopter neredeyse yeni helikopter. Kısa zaman önce de bakımı yapılmıştı. Kara kutu bulundu ve Başsavcılıkta. Araştırmalar sonucu kazanın nedeni daha da netleşecek. Şimdi net bir şey söylemek mümkün değil. Fakat şunu söyleyebiliriz ki herhangi bir dış etken söz konusu değil."

Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında meydana gelen kazada, 1 albay, 1 yarbay, 5 binbaşı, 4 yüzbaşı, 2 teğmen ve 1 teknik çalışan şehit olmuş, 1 yarbay ve 1 yüzbaşı yaralanmıştı.

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