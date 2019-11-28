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Azerbaycan'da iktidar partisi YAP parlamentonun feshi için başvurdu

Azerbaycan'da iktidar partisi Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) parlamentonun feshedilmesi için parlamentoya başvuruda bulundu.

  • AA
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YAP Genel Sekreteri Ali Ahmedov düzenlediği basın toplantısında, YAP Siyasi Konseyinin aldığı tavsiye kararı gereği parti üyesi milletvekillerinin parlamentonun feshedilmesi için parlamentoya müracaat ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in reform politikasını desteklemek amacıyla böyle bir karar aldıklarını ifade eden Ahmedov, kararın ülkenin gelişmesine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Ülkede çok alanda reform uygulandığını ve genç kadroların göreve getirildiğini hatırlatan Ahmedov, yasama organının bu reformaların dışında kalmaması gerektiğini düşündüklerini vurguladı.

YAP üyesi milletvekillerinin aldığı karar parlamentoda müzakere edilecek ve kabul edildiği takdirde, Cumhurbaşkanı Aliyev'e gönderilecek.

Azerbaycan'da parlamento seçimleri 1 Kasım 2015'te yapılmış ve Cumhurbaşkanı Aliyev'in genel başkan olduğu YAP, 125 üyeli mecliste 71 sandalye kazanarak çoğunluğu elde etmişti. Bir sonraki parlamento seçiminin Kasım 2020'de yapılması bekleniyordu.

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