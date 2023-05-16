Azerbaycan'da İran istihbaratıyla irtibatlı grup gözaltına altındı

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Başsavcılığı ve Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, İran istihbaratının talimatıyla ülkede istikrarı bozmayı, darbe yapmayı ve birtakım tanınmış kişiler ile devlet yetkililerine yönelik suikastlar planlayan gruba operasyon yapıldığını bildirildi.

Açıklamada, İran istihbaratıyla bağlantılı Rufulla Ahundzade ile oğlu Almürsel Ahundzade'nin bazı şahısları sosyal ağlar aracılığı ile etkileyerek örgütlediklerinin belirlendiği kaydedildi.

Ahundzade ile oğlunun mesajlaşma uygulamaları aracılığı ile o şahıslara tanınmış kişiler ile devlet yetkililerine yönelik suikastlar düzenleme, silah elde etme ve kargaşa çıkarma talimatı verdiklerinin belirlendiği ifade edildi.

Rufulla Ahundzade'nin yine mesajlaşma uygulamaları üzerinden bu şahıslara, Azerbaycan'da dini devlet kurma, kargaşa çıkarma, suikastlar yapma ve gruba yeni üyeler bulma hususunda yemin ettirdiğinin de tespit edildiği bildirildi.

Ahundzade'nin gruptaki şahısları dini eğitim adı altında İran'a askeri eğitim almaya götürmeyi planladığının da kaydedildiği açıklamada, gözaltına alınan şahısların yedisinin ismine yer verildi.





