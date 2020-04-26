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Dünya

Azerbaycan'da koronavirüs vaka sayısı bin 645'e yükseldi

Azerbaycan'da 28 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı bin 645'e yükseldi.

IHA26 Nisan 2020 Pazar 16:05 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 16:05
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Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 28 kişide daha koronavirüs tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, 59 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği ve tedavisi devam eden hastalardan 18’inin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Son verilere göre ülkede toplam vaka sayısı bin 645’e yükselirken, koronavirüs tespit edilen 21 kişi hayatını kaybetti, toplam bin 139 kişi ise taburcu oldu.

Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 120 binden fazla koronavirüs testi yapıldı.

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