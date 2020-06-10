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Dünya

Azerbaycan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 100'ü geçti

Azerbaycan'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeni ile 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 102'ye ulaştı.

İHA10 Haziran 2020 Çarşamba 18:33 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 18:33
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Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 339 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiği, 4 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 114 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan’da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 8 bin 530’a, hayatını kaybedenlerin sayısı 102’ye yükseldi. Ülkede toplam 4 bin 720 kişi ise virüsü yenerek taburcu oldu.

Öte yandan 3 bine yakın kişinin karantinada tutulduğu Azerbaycan’da toplam 356 bin 32 koronavirüs testi yapıldığı aktarıldı.

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