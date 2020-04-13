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Dünya

Azerbaycan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 12'ye yükseldi

Azerbaycan'da 1 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesi nedeniyle ölü sayısı 12'ye, vaka sayısı ise bin 148'e yükseldi.

IHA13 Nisan 2020 Pazartesi 17:40 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 17:40
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Çin’de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs nedeniyle Azerbaycan’da can kaybı artıyor. Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtilirken ülke genelinde ölü sayısı 12’ye yükseldi. Yoğun bakımda hayatını kaybeden hastanın 65 yaşında olduğu aktarıldı.

Açıklamada 50 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının bin 148’e çıktığı kaydedildi. Ayrıca 39 kişinin iyileşerek taburcu edildiği, ülke genelinde taburcu olanların sayısının 289’a ulaştığı ifade edildi.

Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantinada tutulurken ve şu ana kadar 70 bine yakın kişiye koronavirüs testi yapıldı.

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