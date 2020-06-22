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Dünya

Azerbaycan'da Kovid-19 vaka sayısı 13 bini geçti

Azerbaycan'da son 24 saatte 478 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 13 bin 207'ye yükseldi.

IHA22 Haziran 2020 Pazartesi 18:58 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 18:58
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Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 478 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 369 kişinin ise iyileşerek taburcu olduğu kaydedildi. Azerbaycan’da toplam korona virüs vaka sayısı 13 bin 207’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 161’e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 7 bin 168 oldu.

Azerbaycan’da bugüne kadar 426 bin 394 kişiye korona virüs testi yapıldı.

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