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Dünya

Azerbaycan'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bini geçti

Azerbaycan'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında 336 vaka tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 9 bin 218'e yükseldi.

IHA12 Haziran 2020 Cuma 16:44 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 16:45
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Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 336 yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildiği, 5 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 183 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan’da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 9 bin 218’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 113 kişiye yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 5 bin 113 oldu.

Öte yandan, 3 bine yakın kişinin karantinada tutulduğu Azerbaycan’da şu ana kadar 368 bin 254 koronavirüs testi yapıldığı aktarıldı.

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