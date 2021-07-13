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Dünya

Azerbaycan'da Kovid-19'un Delta varyantı tespit edildi

Azerbaycan'a, yurt dışından gelen 31 kişide, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantı tespit edildi

AA13 Temmuz 2021 Salı 18:10 - Güncelleme: 13 Temmuz 2021 Salı 18:10
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Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliğinden (TABİB) yapılan açıklamada, Kovid-19 mutasyonları sonucunda son zamanlarda görülen varyantların dünyada ciddi kaygı oluşturduğu, Azerbaycan'da da yeni varyantlarla ilgili analizlerin yoğun şekilde yapıldığı belirtildi.

Yapılan kontroller sonucunda, yurt dışından Azerbaycan'a gelen 31 kişide Kovid-19'un Delta varyantının tespit edildiği bildirilen açıklamada, hızla yayılan Delta varyantına karşı en etkili mücadele yönteminin aşı olduğu kaydedildi.

TABİB, hayatın normale dönmesi için herkesi maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya ve aşı yaptırmaya çağırdı.

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