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Dünya

Azerbaycan'da mayın patlaması! 1 asker şehit oldu

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer'de mayın patlaması sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini, 3'ü asker 7 kişinin yaralandığını duyurdu.

IHA14 Aralık 2022 Çarşamba 20:05 - Güncelleme:
Azerbaycan'da mayın patlaması! 1 asker şehit oldu
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Azerbaycan Başsavcılığı ve Savunma Bakanlığı, Karabağ'da Ermenilerin döşediği mayına basan 1 askerin şehit düştüğünü, 7 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Azerbaycan Başsavcılığı ve Savunma Bakanlığı tarafından ortak yapılan açıklamada, yerel saatle 18.00 sıralarında Ermenistan tarafından Kelbecer iline bağlı Çıraglı köyüne döşenen mayının infilak ettiği bildirildi. İlk incelemelere göre, bölgede onarım ve inşaat işlerinde çalışan 4 kişinin anti-personel mayına bastığı olay yerine sevk edilen 4 askerin de mayına denk geldiği ve patlama yaşandığı belirlendi. Mayına basan kişiler arasında bulunan 1 askerin şehit olduğu, 3'ü asker 4 sivilin de yaralandığı belirtildi. Kelbecer Askeri Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

İkinci Karabağ Savaşı'nın sona ermesinden bu yana geçen 2 yıl boyunca mayın patlamaları sonucu 270'den fazla Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti veya ağır yaralandı.

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