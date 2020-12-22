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Dünya

Azerbaycan'da şehit askerler ve yakınlarının kredi borçları silindi

Azerbaycan, Karabağ'da destan yazan ordusunun şehit olan 830 askerinin kredi borçlarının silindiğini bildirdi.

AA22 Aralık 2020 Salı 12:19 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 12:20
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Azerbaycan Merkez Bankasından yapılan açıklamada, şehit askerlerin bankalara olan borçlarının faizleri ile silindiği belirtildi.

Açıklamada, 286 şehit yakını ile 1323 yaralı asker, Ermenistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden 15 sivil ile yaralanan 9 sivilin de borçlarının silindiği kaydedildi.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Azerbaycan ordusu savaşta 2 bin 800'den fazla şehit vermişti.

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