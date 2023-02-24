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Dünya

Azerbaycan'da terör örgütü DEAŞ operasyonu

Azerbaycan Devlet Güvenlik Teşkilatı tarafından yürütülen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ı finanse etme şüphesiyle aranan Azerbaycan vatandaşı Mircavad Salahov ve Mircelal Salahov tutuklandı.

IHA24 Şubat 2023 Cuma 10:09 - Güncelleme:
Azerbaycan'da terör örgütü DEAŞ operasyonu
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Azerbaycan Devlet Güvenlik Teşkilatı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonun ardından Azerbaycan Devlet Güvenlik Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan vatandaşı Mircavad Salahov ve Mircelal Salahov'ın DEAŞ'ı finanse etmek suçlarından tutuklandığı aktarıldı. Açıklamada, Mircavad Salahov'un Suriye'nin Rakka şehrinde terör örgütü DEAŞ saflarına katılarak, özel bir eğitim kampında dövüş eğitimleri ve ateşli silah kullanmayı öğrendiği belirtildi. Salahov'un daha sonra terör örgütü mensuplarına ve ailelerine aylık maddi ve gıda yardımında bulunduğu, ayrıca cezai sorumluluktan kaçmak için bir süre başka ülkelerde saklandığı bildirildi.

Öte yandan Mircavad Salahov'un, DEAŞ'ın Suriye'deki terör faaliyetlerine katılırken yaralanan kardeşi Mircelal Salahov'un teşvikiyle örgüte katıldığı ortaya çıktı.

Salahov kardeşlerin Azerbaycan Ceza Kanunu'nun "terörü finanse etmek", "ülke sınırları dışındaki silahlı çatışmalara katılmak" ve "ülke sınırları dışında silahlı çatışmalara karışmak ve katılmak" maddelerince tutuklu olarak yargılandığı belirtildi.

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