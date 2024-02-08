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Dünya

Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimine uluslararası gözlemcilerden onay

Azerbaycan'da dün yapılan cumhurbaşkanı seçimini izleyen uluslararası gözlemciler, seçimin 'şeffaf ve standartlara uygun bir ortamda geçtiğini' bildirdi.

AA8 Şubat 2024 Perşembe 13:02 - Güncelleme:
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimine uluslararası gözlemcilerden onay
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Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kesin olmayan ilk sonuçlara göre yüzde 92,1 oyla kazandığı seçimi, farklı uluslararası örgüt ve ülkelerden yaklaşık 800 yabancı gözlemci izledi. Gözlemci heyetler, basın toplantıları düzenleyerek seçime ilişkin görüşlerini kamuoyu ile paylaştı.

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Heyet Başkanı Osman Mesten, bu seçimlerde kadın ve gençlerin yüksek katılımını gözlemlediklerini bildirdi.

Mesten, "Seçim sürecinin tamamı şeffaf bir şekilde yürütülmüştür. Misyonumuz, hukuka aykırı bir ihlal veya sapmaya şahit olmamış ve seçim sürecinin, Azerbaycan'ın ulusal mevzuatına ve uluslararası yükümlülüklere uygun olarak gerçekleştirildiğini müşahede etmiştir." dedi.

Seçimin uluslararası gözlemi için tüm hukuki, maddi ve teknik zeminin hazırlandığını belirten Mesten, "TÜRKPA Uluslararası Seçim Gözlem Misyonu olarak, 7 Şubat 2024 tarihinde Azerbaycan'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin uluslararası demokratik standartlara, ulusal mevzuata ve evrensel hukuka uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna vardık." görüşünü paylaştı.

- "SEÇMENLER OY VERMEYE ŞEVKLE GİDİYORDU"

Bağımsız Devletler Topluluğu Genel Sekreteri Sergey Lebedev, düzenlediği basın toplantısında, seçime katılımın büyük olduğunu, sandık görevlilerinin işlerini çok iyi yaptığını gözlemlediklerini belirtti.

Lebedev, "Seçmenler oy vermeye şevkle gidiyordu. Seçimler Azerbaycan yasalarına ve seçim mevzuatına uygun, özgür ve demokratik bir ortamda tam şeffaf hayata geçirildi." dedi.

- "AZERBAYCAN HALKI, YILLARDIR ÖZLEMİNİ ÇEKTİĞİ KARABAĞ'I ONLARA HEDİYE EDEN ALİYEV'E GEREKEN DESTEĞİ VERDİ"

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, insanların bayram havası ile seçime gittiklerini gözlemlediklerini söyledi.

Seçimlerin şeffaf bir şekilde hayata geçirildiğini vurgulayan Ayrım, "Azerbaycan halkı, yıllardır özlemini çektiği Karabağ'ı onlara hediye eden İlham Aliyev'e gereken desteği verdi." değerlendirmesinde bulundu.

- "AZERBAYCANLI SEÇMEN TERCİHİNİ ÖZGÜRCE YAPTI"

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Heyet Başkanı Salma Coveria, "Azerbaycan'da seçim süreci oldukça şeffaftı ve katılım oranı yüksekti. İnsanlar demokrasiye destek verdiklerini, inandıklarını ve güvendiklerini gösterdiler. Azerbaycanlı seçmen tercihini özgürce yaptı." ifadelerini kullandı.

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