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Dünya

Azerbaycan'dan ABD'ye rest: Görüşmeye katılmayacağız

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien'ın Bakü yönetimini hedef alan sözlerinden ötürü 20 Kasım'da Ermenistan ile Washington'da yapılması öngörülen görüşmeye katılmayacağını açıkladı.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 16:04 - Güncelleme:
Azerbaycan'dan ABD'ye rest: Görüşmeye katılmayacağız
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı James O'Brien'ın dün ABD Temsilciler Meclisinde Azerbaycan'a yönelik yaptığı açıklamalarına tepki gösterildi.

O'Brien'ın açıklamalarının, Azerbaycan'la ABD arasındaki ikili ilişkilere darbe vurduğu belirtilen açıklamada, ABD'li yetkilinin Azerbaycan'ın Karabağ'da yaptığı operasyonu değerlendirirken gerçekleri de çarpıttığı vurgulandı.

Azerbaycan'ın, topraklarının 30 yıl boyunca işgal altında bulunduğu süreç dahil daima uluslararası hukuk ve barış süreçlerine saygı gösterdiğine işaret edilen açıklamada, "ABD ise arabuluculuk yapmasına rağmen bölgede saldırganlık yapan ve istikrarı bozan Ermenistan'a hiçbir zaman uluslararası hukuka uygun biçimde Azerbaycan topraklarından çekilmesi ve işgale son vermesi yönünde bir çağrıda bulunmamıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin, bölge ülkesi olmamasına rağmen bölgedeki ulaşım güvenliğini sağlamaya yönelik çabalara da zarar verdiği vurgulanarak, "Komşu ülkelerle iletişim hatlarının nasıl inşa edileceği konusunda anlaşmaya varmak da Azerbaycan'ın egemenlik hakkıdır." denildi.

- ABD ARABULUCULUK ROLÜNÜ KAYBEDEBİLİR

O'Brien'ın "Azerbaycan'ın güç kullanması güven sarstı" şeklindeki açıklamasının da herhangi bir değer taşımadığına işaret edilen açıklamada, "Yaklaşık 30 yıldır saldırı ve güç kullanımının kurbanı olanın Azerbaycan olduğu düşünülürse bu açıklamaların hiçbir değeri yoktur." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin Azerbaycan'la başlattığı üst düzey ikili temasları da iptal ettiğine yönelik ifadelere de tepki gösterilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı yaklaşım Azerbaycan tarafından da eşit şekilde uygulanacaktır. Bu şartlarda, ABD'nin Azerbaycan'a üst düzey ziyaret yapması ihtimalini de uygun görmüyoruz. ABD'nin bu tek taraflı yaklaşımı, ABD'nin arabuluculuk rolünü kaybetmesine de yol açabilir. Bu koşullar altında, Azerbaycan ile Ermenistan dışişleri bakanları arasında 20 Kasım 2023'te Washington'da planlanan toplantının yapılmasını mümkün görmediğimizi belirtmekte fayda görüyoruz."

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