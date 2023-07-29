Azerbaycan'dan Ermenistan yanlısı açıklamalarda bulunan ülkelere çağrı: Son verin

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Karabağ'daki Ermeni nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması için Azerbaycan'ın Ağdam-Hankendi yolunu önerdiği, fakat bu yolun Ermenilerce beton bloklarla kapatıldığı hatırlatılarak, bu durumun bölgede "insani kriz yaşandığı"na ilişkin iddiaların siyasi şantaj ve manipülasyon olduğunu bir kez daha ortaya koyduğu kaydedildi.

Ermenistan'ın, üçüncü tarafları bölgeye çekme, gerilimin coğrafyasını genişletme ve barış sürecini sekteye uğratmayı amaçladığı belirtilen açıklamada, yasa dışı Ermeni güçlerce sürekli olarak gerçekleştirilen provokasyonların ve Azerbaycan hava sahasını kullanan yerli ve yabancı yolcu uçaklarına radyo frekansı parazitiyle saldırılar düzenlenmesinin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Son günlerdeki tüm provokasyonlardan, Azerbaycan topraklarında yasa dışı askeri varlığını sürdüren, bölücülüğü teşvik eden ve entegrasyon çabalarını engelleyen Ermenistan ve yönetiminin sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Azerbaycan topraklarının işgal altında bulunmasına 30 yıl göz yuman bazı ülke ve uluslararası kuruluşların Azerbaycan karşıtı açıklamalarda bulunması kabul edilemez. Söz konusu ülkeler ve uluslararası kuruluşlar, son üç yıldır Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarındaki varlığını ve Ermenistan'ın ulaşım bağlantılarının açılamasını engellemesini görmezden geldi. Ermenistan'ın manipülasyonlarına aldanan ve taraflı açıklamalar yapan ülke ve uluslararası kuruluşlardan Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermelerini, ülkemizin iç işlerine karışmamalarını ve çifte standartlı politikalara son verilmesini talep ediyoruz.

Azerbaycan, Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilerin haklarını ülke anayasasına göre güvence altına alacak, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü adımı kararlılıkla engelleyecektir."