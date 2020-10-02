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Dünya

Azerbaycan'dan Ermenistan'a karşı atak: Karabağ'a yoğun bombardıman

Azerbaycan Ordusu, işgal altındaki Karabağ'ı yoğun bombardıman altına aldı.

02 Ekim 2020 Cuma 14:51 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 16:05
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Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan'a yönelik başlattığı karşı saldırıları 6'ncı gününde başarıyla devam ediyor.

Azerbaycan, Ermenistan Ordusu'na ağır darbe vurdu.

Son gelen bilgilere göre, Azerbaycan Ordusu, işgal altındaki Karabağ'ı yoğun bombardıman altına aldı.

5 GÜNDE ERMENİ GÜÇLERİNE AİT 1,2 MİLYAR DOLARLIK ASKERİ TEÇHİZAT İMHA EDİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ayrıca işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı karşı saldırılarda son 5 günde Ermenistan ordusuna ait 1,2 milyar doları aşan askeri teçhizat ve mühimmatların imha edildiğini duyurdu.

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