Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan'a yönelik başlattığı karşı saldırıları 6'ncı gününde başarıyla devam ediyor.
Azerbaycan, Ermenistan Ordusu'na ağır darbe vurdu.
Son gelen bilgilere göre, Azerbaycan Ordusu, işgal altındaki Karabağ'ı yoğun bombardıman altına aldı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı ayrıca işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı karşı saldırılarda son 5 günde Ermenistan ordusuna ait 1,2 milyar doları aşan askeri teçhizat ve mühimmatların imha edildiğini duyurdu.