Azerbaycan'dan Filistin'e destek: Doğu Kudüs başkent olmalı

Bayramov, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Açık Katılımlı İcra Komitesi Toplantısı'nda İsrail-Filistin çatışma bölgesindeki güvenlik durumunun ciddi şekilde kötüleşmesine neden olan olayların endişe yarattığını belirterek Azerbaycan olarak askeri operasyonların ve gerilimin durdurulması çağrısında bulunduklarını ifade etti.

Özellikle kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu sivil halk arasında artan kayıplar nedeniyle kurbanların ailelerine taziyelerini dile getiren Bayramov, yaralılara şifa temennisinde bulundu.



Bayramov, sivillerin hayatlarının tehdit altında olmaması gerektiğini, sivil ve altyapı tesisleri ile kutsal mekanların korunmasının önemli olduğunu vurguladı.

BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMASINI DESTEKLEDİ



Çatışma coğrafyasının genişleyebileceği haberlerinin kaygı yarattığını belirten Bayramov, mevcut durumun ortadan kaldırılması için uluslararası toplumun barış görüşmelerini tehdit eden adımlara karşı ortak çaba göstermesinin önemli olduğunu kaydetti.



Bayramov, Azerbaycan'ın İslami dayanışmaya bağlı olduğuna işaret ederek Filistin halkının devlet olma mücadelesini desteklediklerini vurguladı.

Sorunun uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde çözülmesi gerektiğini ifade eden Bayramov, Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olacağı iki devletli çözümden yana olduklarını bildirdi.

Bayramov, Azerbaycan'ın, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına 1,6 milyon dolar katkıda bulunduğunu belirtti.

Bakan Bayramov, Filistin sorununun uluslararası hukukun norm ve ilkelerine uygun şekilde çözümüne yönelik çabalarını sürdüreceklerini ifade etti.