İSTANBUL 15°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2024 Perşembe / 8 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Azerbaycan'dan Fransa'ya karşı hamle: Ülkeden çıkarılsınlar
Dünya

Azerbaycan'dan Fransa'ya karşı hamle: Ülkeden çıkarılsınlar

Azerbaycan Milli Meclisi Uluslararası İlişkiler ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi, Azerbaycan hükümetine Fransa ile tüm ekonomik ilişkilerin durdurulması; 'Total' dahil tüm Fransız şirketlerinin ülkeden çıkarılması çağrısı yaptı.

AA18 Ocak 2024 Perşembe 10:13 - Güncelleme:
Azerbaycan'dan Fransa'ya karşı hamle: Ülkeden çıkarılsınlar
ABONE OL

Komite, Fransa Senatosu'nun Azerbaycan'a yönelik yaptırım çağrısı içeren kararına ilişkin bildiriyi kabul etti.

Bildiride Fransa Senatosu'nun, Ermeni lobisi ve onların etkisi altındaki Fransız yetkili ve politikacıların kışkırtmasıyla Azerbaycan aleyhine önyargılı, taraflı ve asılsız bir kararı kabul ettiği belirtildi.

Son yıllarda doğrudan Elysee Sarayının talimatlarıyla Fransa'da Azerbaycan karşıtı faaliyetlerin arttığı, Fransa'nın uluslararası hukukun norm ve ilkelerine açıkça saygısızlık sergileyerek Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine karşı adaletsiz adımlar attığı belirtilen bildiride, Fransa'nın Azerbaycan karşıtı politikaları nedeniyle iki ülke arasındaki ilişkilerin en düşük düzeye gerilediği ve neredeyse durma noktasına geldiği kaydedildi.

Fransa'nın yaptığı soykırımlardan ve yürüttüğü sömürgecilik politikalarından örnekler verilen bildiride, Azerbaycan hükümetine "Fransa'ya yaptırımlar uygulansın. Fransız yetkililerin Azerbaycan'daki tüm varlıkları tespit edilirse dondurulsun. Fransa ile tüm ekonomik ilişkiler durdurulsun. 'Total' de dahil olmak üzere tüm Fransız şirketleri Azerbaycan'dan çıkarılsın. Fransız şirketlerinin Azerbaycan'da hiçbir devlet projesinde yer almasına müsaade edilmesin. Dışişleri Bakanlığı, Kanaklar, Maohi Nui ve Korsika'nın bağımsızlığının tanınması yönünde adımlar atsın." çağrısı yapıldı.

  • Azerbaycan Milli Meclisi
  • fransa
  • fransız şirketleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.