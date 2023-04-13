Azerbaycan'dan Fransa'ya sert tepki: Rövanşist güçleri desteklemeyin

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın Ermenistan tarafının Laçın ili istikametinde bulunan Azerbaycan ordusu mevzilerine yönelik 11 Nisan'da gerçekleştirdiği provokasyonla ilgili dün Ermenistan lehinde yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fransa'nın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Yaklaşık 25 yıl boyunca Azerbaycan-Ermenistan ihtilafında arabuluculuk yaptığı zaman Ermenistan'ın saldırgan ve işgal politikasını hiçe sayan, ihtilafı çözmeye çalışmayan Fransa'nın, Azerbaycan'ın işgale son vererek ihtilafı tek başına çözmesinin ardından Azerbaycan'a karşı karalama kampanyası yürüttüğü ifade edildi. Fransa Dışişleri Bakanlığının söz konusu açıklamasıyla haksız bir tavır sergilediğini bir kez daha ortaya koyduğu vurgulandı.

"FRANSA'NIN AÇIKLAMASI, AZERBAYCAN'A KARŞI ÖNYARGISININ BİR ÖRNEĞİDİR"

Açıklamada ayrıca, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan "Üçlü bildiri" ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da katıldığı Prag görüşmesinin sonuçlarına uygun olarak Fransa'nın Ermenistan'a Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyma çağrısında bulunmadığına dikkat çekildi. Açıklamada, "Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin Azerbaycan topraklarından geri çekilmesini talep etmeyen Fransa tarafının, açıklamada tek taraflı olarak sadece Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne saygı duyulmasının önemli olduğunu belirtmesi, Fransa'nın Azerbaycan'a karşı önyargısının örneğidir. Fransız tarafını, Ermenistan'ı daha fazla provokasyona teşvik edecek, rövanşist güçleri destekleyecek bu tür açıklama yapmaktan kaçınmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

FRANSA, ERMENİSTAN'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI GÖSTERİLMESİ ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından 12 Nisan'da yapılan açıklamada, bölgede sürdürülebilir barışın temelinin atılması için "Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi" ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Ermenistan tarafında "işgal altındaki mevzilerden çekilmesi" gerektiği ifadelerine yer vermişti.