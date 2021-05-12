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Dünya

Azerbaycan'dan gözdağı gibi tatbikat

Azerbaycan ordusu, 15 bin askerin katılacağı tatbikat düzenliyor.

AA12 Mayıs 2021 Çarşamba 13:53 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 13:54
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre, 16 Mayıs'ta tatbikat düzenleneceği bildirildi.

15 bin askerin görev yapacağı tatbikatta ayrıca yaklaşık 300 tank ile zırhlı araç, yaklaşık 400 farklı füze ile top sistemi, 50 uçak ve helikopter ile insansız hava araçları yer alacak.

Tatbikatta, birliklerin savaşa hazır duruma getirilmesine, muharebe koordinasyonu ve etkileşiminin iyileştirilmesine odaklanılacak.

Terörist gruplar ve yasa dışı silahlı çetelerle mücadele eğitimlerinin de verileceği tatbikat, 20 Mayıs'a kadar devam edecek.

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