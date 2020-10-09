Azerbaycan'dan güç gösterisi: Kendi renklerine boyadılar

09 Ekim 2020 Cuma 15:30 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 15:34

Azerbaycan'ın kendi topraklarını işgalden kurtarmak için Ermenistan'a karşı başlattığı harekat başarılı bir şekilde sürüyor. Azerbaycan ordusu çok sayıda Ermenistan ordusuna ait tank ve zırhlı araçları ele geçirdikten sonra kendi ordusunun renklerine boyuyor.

22 YERLEŞİM YERİ KURTARILDI

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) dün yapılan açıklamada Azerbaycan Ordusu’nun 22 yerleşim yerini Ermeni işgalinden kurtardığı duyurulmuştu.

İşgalde kurtarılan yerler şöyle sıralandı: Cebrail ili ile Karahanbeyli, Aşağı Seyitahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, KendHoradiz, Çakırlı, Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köyleri.