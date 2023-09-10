İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2023 Pazar / 25 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,84
  • EURO
    28,7661
  • ALTIN
    1655.92
  • BIST100
    8325.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Azerbaycan'dan Karabağ'daki Rus gıda yardımı sevkiyatı hakkında açıklama
Dünya

Azerbaycan'dan Karabağ'daki Rus gıda yardımı sevkiyatı hakkında açıklama

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, 'Bu ayrı bir anlaşmadır ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi sevkiyatı için Ağdam-Hankendi ve Laçın-Hankendi yollarının eşzamanlı olarak açılması önerisiyle karıştırılmamalıdır.' ifadesini kullandı.

10 Eylül 2023 Pazar 01:53 - Güncelleme:
Azerbaycan'dan Karabağ'daki Rus gıda yardımı sevkiyatı hakkında açıklama
ABONE OL

Hacıyev, X sosyal medya hesabı üzerinden uluslararası gazetecilerden gelen pek çok soruya cevap vermek için açıklama yaptığını belirtti.

Rusya Kızılhaçının inisiyatifindeki gıda kargosunun, 10 Eylül'de Azerbaycan Kızılayı ile koordineli olarak Ağdam-Askeran yolu üzerinden Hankendi'ne doğru gideceğini aktaran Hacıyev, "Bu ayrı bir anlaşmadır ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) sevkiyatı için Ağdam-Hankendi ve Laçın-Hankendi yollarının eşzamanlı olarak açılması önerisiyle karıştırılmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan'ın 1 Eylül'de "iyi niyet jesti" olarak Ağdam-Hankendi ve Laçın-Hankendi yollarının eşzamanlı olarak açılmasına rıza gösterdiğine dikkat çeken Hacıyev, Karabağ'daki yasa dışı rejimin bunu reddettiğini dile getirdi.

Hacıyev, Laçın kontrol noktasında Azerbaycan'ın gümrük ve sınır kontrol rejimine uyulması gerektiğinin altını çizdi.

Karabağ'daki sözde rejimin sözde seçimlerini "sahte ve uydurma" olarak nitelendirerek eleştiren Hacıyev, "Yasa dışı kukla rejimin tasfiye edilmesi ve silahsızlandırılması gerekiyor. Karabağ'ın Ermeni ve Azerbaycanlı sakinlerinin yaşayabileceği ve bir arada olabileceği kalıcı barışı sağlamanın tek yolu budur." değerlendirmesinde bulundu.

Ermenistan'da Karabağ'daki sözde rejim kaynaklı çıkan haberlerde, Rus gıda yardımının Ağdam yolu üzerinden bölgeye ulaşacağı ve aynı zamanda Laçın koridoru boyunca insani yardım geçişinin yeniden sağlamak için anlaşmaya varıldığı bildirilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.