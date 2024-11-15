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Dünya

Azerbaycan'dan küresel enerji için çağrı: 'COP29 Hidrojen Beyanı'yla temiz enerjiye adım

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, COP29 kapsamında düzenlenen oturumda, 'Yeşil Enerji Taahhüdü' adıyla sundukları girişimin yeşil enerji koridorları ve bölgelerinin oluşturulmasını teşvik ettiğini belirtti. COP29 Hidrojen Beyanı' başlığıyla sunulduğunu ve bunun hidrojen için standartlar ve düzenlemelerle ilgili olduğunu ifade etti.

AA15 Kasım 2024 Cuma 18:01 - Güncelleme:
Azerbaycan'dan küresel enerji için çağrı: 'COP29 Hidrojen Beyanı'yla temiz enerjiye adım
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Şahbazov, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam eden Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında düzenlenen oturumda konuştu.

COP platformunda beş bileşenden oluşan üç büyük girişimi bakanlar düzeyinde sunduklarını anlatan Şahbazov, ilk girişimin "Yeşil Enerji Taahhüdü" olduğunu belirtti.

Söz konusu girişimin yeşil enerji koridorları ve yeşil enerji bölgelerinin oluşturulmasını teşvik ettiğini kaydeden Şahbazov, "İkinci girişim ise 'Küresel Enerji Depolama ve Şebekeler Taahhüdü' başlığıyla sunuldu. Bu girişim, 2030'a kadar küresel enerji depolama kapasitesini 1500 gigavata çıkarmayı ve 2040 yılına kadar 90 milyon kilometrelik şebeke eklemeyi hedefliyor." dedi.

Şahbazov, üçüncü girişimin ise "COP29 Hidrojen Beyanı" başlığıyla sunulduğunu ve bunun hidrojen için standartlar ve düzenlemelerle ilgili olduğunu ifade etti.

Azerbaycan'ı yenilenebilir enerji ihracatını geliştirmek için bölgesel projelerde yer alan bir ülke olarak konumlandırdıklarını vurgulayan Şahbazov, şöyle konuştu:

"Bu girişimler temiz enerjinin küresel ilerlemesini hızlandırmak için benzersiz fırsatlar yaratıyor. Büyük ölçekli iletimi, enerji kaynaklarının tüketim merkezleriyle bağlantısını, arz ve talebin dengelenmesini ve şebekeye önemli yeşil enerji kapasitelerinin entegre edilmesini sağlıyorlar. COP29, tüm ülkeleri bu taahhütlere katılmaya, enerji geçişimizi ve iklim eylemimizi güçlendirmeye ve gezegenimiz için sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek üzere bir araya gelmeye çağırıyor."

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