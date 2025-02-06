Hacızade, yazılı açıklamasında Rusya Federasyonu Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği İçin Federal Ajansın (Rossotrudniçestvo) Azerbaycan temsilciliği olan Rusya Kültür Merkezi"nin (Rus Evi) Azerbaycan'da tüzel kişilik olarak kayıtlı olmadığını ve ilgili mevzuatı ihlal ettiğini belirtti.

Bu tür kuruluşların Azerbaycan'daki faaliyetlerinin ulusal mevzuat, ülkeler arası mütekabiliyet ilkesi ve ikili düzeyde varılan anlaşmalar uyarınca düzenlendiğini belirten Hacızade, Rus Evi'nin faaliyetlerine son verilmesine dair Rusya'ya nota gönderildiğini kaydetti.

Azerbaycan basınında "Rus Evi"nin kültür merkezi olarak değil, casusluk amacıyla kullanıldığı yönünde haberler yapılmıştı.

İNGİLTERE, RUS DİPLOMATIN AKREDİTASYONUNU İPTAL ETTİ

İngiltere Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, yaptığı yazılı açıklamada, Rus diplomatın akreditasyonunun iptal edildiğini bildirmek amacıyla Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin'in üst düzey İngiliz yetkiliyle görüşmeye çağrıldığını belirtti.

Açıklamada, "Bu karar, Rusya'nın (2024) kasımda Moskova'daki İngiliz diplomatın akreditasyonunu iptal etmeye yönelik sebepsiz ve temelsiz kararına karşılık olarak alındı." ifadesi kullanıldı.

İngiltere'nin, diplomatının bu şekilde korkutulmasına göz yummayacağı vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle karşılıklı adımlar atıyoruz. Rusya tarafından atılacak herhangi bir adım tırmanma olarak değerlendirilecek ve buna uygun şekilde karşılık verilecek." denildi.

- RUSYA, İNGİLİZ ELÇİLİĞİ ÇALIŞANININ AKREDİTASYONUNU İPTAL ETMİŞTİ

TASS haber ajansı, Kasım 2024'te İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği çalışanının "Rusya'ya girerken kasıtlı olarak yanlış bilgi verdiği" gerekçesiyle akreditasyonunun iptal edildiğini duyurmuş ve casuslukla suçlandığını belirtmişti. Ajans, İngiliz diplomatın "Rusya'nın güvenliğini tehdit eden keşif ve yıkıcı çalışmalara" karıştığına dair kanıtlar bulunduğunu öne sürmüştü.

Söz konusu olayın ardından İngiltere Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, Rusya'nın iddiasının "temelsiz" olduğunu belirterek "Bu, Rusya'nın personelimize yönelik kötü niyetli ve temelsiz suçlamalarda bulunduğu ilk sefer değil. Zamanı geldiğinde yanıt vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.