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Dünya

Azerbaycan'dan sürpriz Ermenistan kararı!

Azerbaycan, geçici bir süreliğine kendi toprakları üzerinden Ermenistan'a doğal gaz sevk edilmesine izin verdi.

AA17 Mart 2021 Çarşamba 15:55 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 16:57
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Rus enerji şirketi Gazprom Export şirketinden yapılan açıklamada, Kuzey Kafkasya-Transkafkasya boru hattının üç haftalığına bakıma alınacağı belirtildi.

Söz konusu bakım çalışmaları nedeniyle, Rusya'dan Ermenistan'a doğal gaz sevkiyatının Azerbaycan üzerinden yapılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Söz konusu sevkiyat için Azerbaycan Milli Petrol Şirketi SOCAR ile kısa vadeli sözleşme imzalanmıştır. Bakım çalışmaları tamamlandıktan sonra, gaz tekrardan Rusya ve Gürcistan sınırını takip eden eski güzergahtan taşınacak." ifadeleri kullanıldı.

Gazprom, Ermenistan'a 2020'de 2,2 milyar metreküp doğal gaz sevk etmişti.

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