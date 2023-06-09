İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2023 Cuma / 21 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Azerbaycan'dan Ukrayna'ya destek: İnsani yardım gönderildi
Dünya

Azerbaycan'dan Ukrayna'ya destek: İnsani yardım gönderildi

Azerbaycan Ukrayna'ya, su baskını etkilerinin giderilmesi için gerekli malzemelerden oluşan insani yardım gönderdi.

AA9 Haziran 2023 Cuma 19:34 - Güncelleme:
Azerbaycan'dan Ukrayna'ya destek: İnsani yardım gönderildi
ABONE OL

Ukrayna hükümetinin isteği, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı üzerine gönderilen malzemeleri taşıyan uçak, Haydar Aliyev Havalimanı'ndan havalandı.

Uçağı, Azerbaycanlı yetkililerin yanı sıra, Ukrayna'nın Bakü Büyükelçisi Vladyslav Kanevskyi uğurladı.

Kanevskyi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Azerbaycan halkı ve devletine teşekkür etti.

Yardım malzemelerinin Ukrayna'ya ulaştıktan sonra Kahovka barajının yıkılması sonucu sular altında kalan bölgelere gönderileceğini bildiren Kanevskyi, "Azerbaycan bunun dışında 20 ton da yakıt gönderdi. Bu yakıt kurtarma operasyonlarında ve gemilerde kullanılacak. Azerbaycan'la stratejik ortaklığımızın daha da üst seviyelere ulaşmıştır. Bu, hakiki ve samimi bir dostluktur." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın gönderdiği insani yardımda 400 metreküp kapasiteli iki adet mobil dizel pompa, 200 milimetre çapında 1000 metreden fazla boru, 10 adet motorlu pompa, 20 su altı pompası, 5 şişme lastik bot, 208 can yeleği, 50 can simidi ve afet kıyafetleri bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.