İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Ekim 2020 Perşembe / 20 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9428
  • EURO
    9,3388
  • ALTIN
    484.499
  • BIST100
    1148.74
Dünya

Azerbaycan'dan Yunanistan'a misilleme!

Azerbaycan'dan Yunanistan'a misilleme geldi. Azerbaycan, Atina Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdı.

08 Ekim 2020 Perşembe 14:58 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 15:54
ABONE OL

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan'a saldırısı kapsamında, Ermeni asıllı Yunan vatandaşları dahil, yabancıların çatışmalara katılmak için bölgeye geldiğine dair açık kaynaklarda yer alan bilgilerin, Yunanistan Dışişleri Bakanlığına sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, Yunanistan'dan bu bilgilerin araştırılması ve Azerbaycan'a bilgi verilmesinin talep edildiği bildirildi.

Yunanistan'ın Bakü Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdığı ifade edilen açıklamada, Azerbaycan'ın da Atina Büyükelçisi'ni aynı nedenle geri çağırdığı bilgisi paylaşıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.