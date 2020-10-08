Azerbaycan'dan Yunanistan'a misillime!

08 Ekim 2020 Perşembe 14:58 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 15:17

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan'a saldırısı kapsamında, Ermeni asıllı Yunan vatandaşları dahil, yabancıların çatışmalara katılmak için bölgeye geldiğine dair açık kaynaklarda yer alan bilgilerin, Yunanistan Dışişleri Bakanlığına sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, Yunanistan'dan bu bilgilerin araştırılması ve Azerbaycan'a bilgi verilmesinin talep edildiği bildirildi.

Yunanistan'ın Bakü Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdığı ifade edilen açıklamada, Azerbaycan'ın da Atina Büyükelçisi'ni aynı nedenle geri çağırdığı bilgisi paylaşıldı.