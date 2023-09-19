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Dünya

Azerbaycan'ın antiterör operasyonuna destek: İnşallah başarıya ulaşacaktır

Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Başkanı Asıf Kurban, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonunu desteklediklerini açıkladı.

AA19 Eylül 2023 Salı 16:43 - Güncelleme:
Azerbaycan'ın antiterör operasyonuna destek: İnşallah başarıya ulaşacaktır
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Kurban, yaptığı yazılı açıklamada, 10 Kasım 2020 tarihinde İkinci Karabağ Savaşı'nı sonlandırma adına ateşkes imzalandığını hatırlattı.

Ermenistan'ın anlaşma maddelerini uygulamadığını, terk ettiği bölgelere mayınlar döşediğini ve yüzlerce sivil ile askerin mayınlar nedeniyle şehit olduğunu aktaran Kurban, "Ermenistan verdiği sözleri tutmadığı gibi bölgede terör faaliyetlerine devam etti. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü sağlamak adına Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonunu destekliyoruz. Amaç bölgeyi terörist gruplardan temizlemek. Bölgedeki barış ve istikrar için Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin operasyonu inşallah başarıya ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.

Asıf Kurban, barış ve istikrarın sağlanması adına anlaşmanın tüm maddelerinin hayata geçirilmesini istediklerini kaydetti.

  • Azerbaycan
  • Karabağ operasyonu
  • Karabağ operasyonu
  • Dünya Azerbaycanlıları Kongresi

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