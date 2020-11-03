star.com.tr 03 Kasım 2020 Salı 00:08 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 00:11

İtalyan gazetesi La Repubblica, Azerbaycan'daki özel muhabiri Peitro Del Re'nin "Azerbaycanlıların çığlığı" başlıklı bir makalesini yayınladı.



Yazar Del Re, Ermenilerin Azerbaycan'a karşı yasaklı misket bombası kullanmasının Uluslararası Af Örgütü tarafından kınandığını ve Barda'nın merkez meydanında savaştan bu yana sivillere yönelik en kötü saldırıda 20'den fazla kişiyi öldüren Rus yapımı 300 mm kalibreli füzelerin kalıntılarını gördüğünü belirtiyor.

Makalede ayrıca, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Ermeni ordusunun 1992'de Hocalı'da sivillere karşı soykırım yaptığını ve resmi rakamlara göre 106'sı kadın ve 83'ü çocuk olmak üzere 613 sivili öldürdüğünü söyleyerek çatışmanın tarihine ve bunun acı sonuçlarına değiniliyor.

Ziyareti sırasında konuştuğu Azerbaycanlılara göre Azerbaycan gibi bağımsız bir devletin Karabağ olmadan var olamayacağına değinilirken, olası bir ayrılığın toprak bütünlüğüne ve uluslararası hukukun diğer ilgili ilkelerine aykırı olduğu belirtiliyor. Ayrıca, son 10 yılda, Ermenistan'dan ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarından 1 milyondan fazla Azerbaycanlının, hala mülteci kamplarında yaşayan ve ülke içinde yerinden edilmiş kişi olduğu vurgulanıyor.

Makalede adı geçen Azeriler, Azerbaycan'ın Ermenistan'ın ve özellikle dünyadaki Ermeni diasporasının ateşlediği propagandanın uzun süredir kurbanı olduğu, bunun yanı sıra ülkelerinin Musevilik gibi farklı dinlerin barış ve uyum içinde yaşadığı bir ülke olduğunu ifade ediyor. Makalede Azerbaycan ordusunun uluslararası terörizme karşı savaşa olağanüstü katkılarda bulunduğu, ülkenin eğitim durumunun çok iyi seviyede olduğu, üstün silahlarla donatılmış bir ordusu ve adaleti yeniden kurma hedefine sahip olunduğunun altı çiziliyor.

Makale Azerbaycan'ın ulusal lider Haydar Aliyev ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev önderliğinde ekonomik kalkınma ve ordu kurma alanındaki başarılarını tartışıyor. Azerbaycan'ın askeri başarılarının da herkesin gözü önünde olduğu vurgulanıyor. Makalede ayrıca, Azerbaycan ordusunun geçen ay dört kasaba ve yaklaşık 200 köyü geri alarak Ermeni ordusunu mağlup ettiği ve Azerbaycan stratejistlerinin ana hedefinin 1992 yılında Ermeniler tarafından işgal edilen Şuşa şehri olduğu belirtiliyor.

star.com.tr