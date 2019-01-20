Azerbaycan’ın bağımsızlığının dönüm noktası ‘Kanlı Ocak’
Azerbaycanlılar, 20 Ocak 1990’da Sovyet ordusunun Bakü ve diğer illerde kadın ve çocuk ayrımı yapmaksızın yaptığı katliamın kurbanlarını anıyor.
Aradan geçen 29 yıla rağmen acısı tüm Azerbaycanlıların kalbinde tazeliğini koruyan ve tarihe ‘Kanlı Ocak’ adıyla geçen katliam, 70 yıl süren Sovyet esaretinden sonra bağımsızlığın kazanılmasında önemli dönüm noktası oldu. Azerbaycanlılarda bağımsızlık duygusunu alevlendiren ve Sovyetler Birliği’nin çöküşünü hızlandıran Kanlı Ocak olaylarının temelinde Dağlık Karabağ sorunu bulunuyor. Aralık 1989’da Ermenistan Sovyet Cumhuriyeti Yüksek Konseyi Dağlık Karabağ’ın Ermenistan’la birleştirilmesi yönünde karar aldı.
KATLİAM YAPTILAR
Bu karar Azerbaycan’da tepkiyle karşılandı. Protestolar düzenlendi. Bunun üzerine Sovyet tankları ve ağır zırhlı araçlar insanların üzerlerine sürüldü, Bakü’de 130 sivil hayatını kaybetti. Sovyet ordusu katliamını Neftçala ve Lenkeran gibi diğer illerde de sürdürdü ve yaklaşık 150 Azerbaycanlı sivil 20 Ocak katliamının kurbanı oldu.
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