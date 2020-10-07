Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Mustafayev: Fransa'daki Ermeniler, Büyükelçiliği hedef aldı

AA 07 Ekim 2020 Çarşamba 11:23 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 11:23

Mustafayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ meselesinde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesini yalnız bırakmadığını vurguladı.

Büyükelçi Mustafayev, “Türk diplomasisi Dağlık Karabağ'da çözüm için çalışıyor, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’daki çatışma alanından 250 kilometre uzaklıktaki yere bomba atarak yaptığı provokasyona aynı şekilde karşılık vermiyor.” dedi.

Çatışmayla hiçbir ilgisi bulunmayan sivil yerleri vuran Ermenistan’a karşı Türkiye’nin Azerbaycan’a moral desteği verdiğini ifade eden Azerbaycan’ın Paris Büyükelçisi, şunları kaydetti.

“Bu destek niye birilerini, Fransız elitlerini rahatsız ediyor anlamıyorum. Ermeni diasporasını yaptığı tek şey provokasyon. Ermeniler, Dağlık Karabağ’ı Ermeni toprağı olarak tanımayan Fransız kanunlarına da aykırı davranıyor. Fransa yönetimini, Ermeni diasporasının Fransa-Azerbaycan ile Türkiye-Fransa ilişkilerine zarar verdiğini de anlaması gerekiyor.”

- FRANSA’DAKİ ERMENİLER, AZERBAYCAN’IN PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİNİ HEDEF ALDI

Mustafayev, Azerbaycan’ın Paris Büyükelçiliğinin defalarca tehdit edildiğini aktararak, “Ermeniler Büyükelçiliğin kapısına kadar gelip hakaret ediyorlar, taş fırlatıp camlarımızı kırdılar, yumurta attılar. Eğer hukuk devletinden bahsediyorsak Fransa’nın buna izin vermesi normal değil, kabul edilemez.” dedi.

Fransız yargısının büyükelçiliğe saldıran hiç kimse hakkında soruşturma, cezai işlem başlatmadığına, herkesin sessiz kaldığına dikkati çeken Mustafayev, diğer yandan Türkiye Azerbaycan’a desteğini ilan ettiğinde herkesin ayağa kalktığını belirtti.

Büyükelçi Mustafayev, Ermeni diasporasının yaptığı kanunsuzluklara karşı Fransa’da çok güçlü bir reaksiyon verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

- ERMENİSTAN’A ULUSLARARASI HUKUKA UYMA DAVETİ

Başta Türkiye büyükelçiliği olmak üzere birçok Avrupa ve Asya ülkesi büyükelçilerinin kendilerini arayıp, desteklerini ilettiğini söyleyen Mustafayev, bölgesinde önemli bir aktör olan Azerbaycan’ın bugün durduğu noktanın çok açık olduğunu, Ermenistan’ın koşulsuz şekilde Dağlık Karabağ topraklarından tamamen çekilmesini istediğini söyledi.

Mustafayev, Ermenistan’ın çekilmesinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Dağlık Karabağ ile ilgili kararlarına da uygun olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

“Ermenistan’ı bugün uluslararası hukuka uymayarak işgal ettiği bölgelerden çekilmeye davet ediyoruz. Eğer bu gerçekleşirse Azerbaycan ayrıca uluslararası garanti istiyor. Çünkü son 30 yıl Azerbaycan’ın bütün diyalog çabalarına rağmen Ermenistan’ın provoke edici eylemleri, oyalamaları, süreci çıkmaza sokmalarıyla geçti. Bu da Erivan’ın politikalarına hiçbir şekilde güvenilmeyeceğini gösteriyor. Ermenistan’ın tek taraflı sözlerine ihtiyacımız yok, uluslararası garanti istiyoruz, bunlar bizim olmazsa olmazlarımızdır.”

Azerbaycan’ın Paris Büyükelçisi, ayrıca Ermenistan’ın sivil bölgeleri bombalayarak savaş suçu işlediğini hatırlattı ve uluslararası insani hukuk çerçevesinde yargılanarak cezalandırılması gerektiğini vurguladı.