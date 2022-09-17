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Dünya

Azerbaycan'ın şehit sayısı 79'a çıktı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın provokasyonu sonucu çıkan çatışmalarda şehit olan asker sayısının 79'a yükseldiğini bildirdi.

AA17 Eylül 2022 Cumartesi 13:13 - Güncelleme:
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Bakanlık, internet sitesinde şehit isimlerinin bulunduğu listeyi güncelledi. Buna göre listede, 12 Eylül'de Ermenistan'ın provokasyonları sonucu iki ülke sınırında başlayan çatışmalarda şehit olan 79 askerin ismi yer aldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı daha önceki açıklamasında 50 askerin şehit olduğunu duyurmuş, daha sonra bu sayının 77'ye çıktığını belirtmişti.

- AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIRINDAKİ ÇATIŞMA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin 12 Eylül gecesinde, Azerbaycan'ın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonu sonucu çatışmanın başladığını duyurdu.

Diplomatik temaslar sonucu, 2. Karabağ Savaşı'ndan sonraki en büyük çatışmada, Azerbaycan ile Ermenistan'ın ateşkes için anlaştığı bildirildi.

Ermenistan ölen asker sayısını 135 olarak duyurdu.

Azerbaycan, çatışmalarda hayatını kaybeden yaklaşık 100 Ermeni askerin cesetlerini Ermenistan'a vermeye hazır olduğunu bildirdi.

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