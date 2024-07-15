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Dünya

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği 1,5 yıl aradan sonra yeniden açıldı

Yaklaşık 1,5 yıl önce kapatılan Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği, Tahran eyaletine bağlı Şemiranat ilçesinin Derrus Mahallesi'nde açıldı.

AA15 Temmuz 2024 Pazartesi 14:12 - Güncelleme:
Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği 1,5 yıl aradan sonra yeniden açıldı
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Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği, Tahran eyaletine bağlı Şemiranat ilçesinin Derrus Mahallesi'ndeki yeni adresinde yeniden kapılarını açtı.

Büyükelçilik binasının yüksek duvarlarla ve tel örgülerle çevrildiği görüldü. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da Büyükelçiliğin açıldığını doğrularken Büyükelçi ile mevcut diplomatik personelin Tahran'a döndüğü aktarıldı.

ELÇİLİK BİNASI NEDEN KAPATILMIŞTI?

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine 27 Ocak 2023'te düzenlenen silahlı saldırıda büyükelçiliğin güvenlik amiri hayatını kaybetmiş ve iki güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, saldırganın olaydan sonra yakalandığını ve ilk incelemelere göre saldırının "şahsi ve ailevi sorunlar nedeniyle" düzenlendiğini açıklamıştı. Rahimi, daha sonra görevden alınmıştı.

ALİYEV SALDIRIYI TERÖR EYLEMİ OLARAK NİTELEDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirmişti.

Saldırı sonrasında 29 Ocak 2023'te Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğinin faaliyeti askıya alınmış, tüm personel ile aileleri Bakü'ye dönmüştü.

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