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Dünya

Azerbaycan'ın yanlışlıkla düşürdüğü helikopterle ilgili Rusya'dan açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Rus helikopterini yanlışlıkla düşürdüğünü kabul etmesinin 'olumlu' bulunduğunu açıkladı.

AA10 Kasım 2020 Salı 07:51 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 08:08
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nahçıvan yakınlarındaki Ermenistan-Azerbaycan sınırında Rusya'ya ait Mi-24 helikopterin vurulduğu hatırlatıldı.

Azerbaycan'ın Rus askeri helikopterini düşürmesine ilişkin itirafının "olumlu" karşılandığı kaydedilen açıklamada, "Azerbaycan tarafı, olayın acilen soruşturulacağını ve faillerin cezalandırılacağını garanti etti." ifadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ermenistan’da Rus askeri helikopterinin roketatar ile düşürüldüğünü bildirmişti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da helikopterin karanlıkta ve alçak uçuş yapması nedeniyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

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