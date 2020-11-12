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Dünya

Azerbaycan'la anlaşma sonrası ilk adım! İşgalci Ermenistan, Kelbecer'i terk etti

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'la yaptığı anlaşma sonrası Kelbecer'i terk etti.

DHA12 Kasım 2020 Perşembe 08:55 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 10:32
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Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya ile Dağlık Karabağ'da 44 gün süren çatışmaları sona erdirmek için imzaladığı anlaşma kapsamında Azerbaycan’ın Kelbecer ilçesini terk etti.

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya, Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmaları sona erdirmek için 44 günün ardından anlaşma imzaladı. Anlaşmada yer alan 6’ncı madde çerçevesinde Ermenistan'a geri çekilmek için Kelbecer'de 15 Kasım'a, Laçin için de 1 Aralık'a kadar süre verildi. Yerel kaynaklarda yer alan haberde Ermenistan ordusunun Kelbecer ilçesini terk ettiği belirtildi.

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