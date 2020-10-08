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Dünya

Azerbaycan'la savaşmaya geldi! Ermenistan medyası Lübnanlı Khajian'ın akıbetini duyurdu

İşgalci Ermenistan ordusu saflarında savaşmak için Lübnan'dan gelen opera sanatçısı Gevorg Khajian, Cebrayil istikametindeki çatışmalarda öldürülen işgalcilere katıldı.

star.com.tr08 Ekim 2020 Perşembe 12:01 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 12:02
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Azerbaycan ordusu, Karabağ'daki işgalci Ermenistan ordusunu cephe hattında bozguna uğratmaya devam ediyor.

Yıllardır uluslararası kararlara rağmen, işgalini sürdüren Ermenistan, bir yandan ateşkes çağırıları yaparken, diğer yandan alçakça sivil yerleşim alanlarını vuruyor.

Dünyanın birçok ülkesinden işgali destekleyen bazı Ermeniler, Karabağ'a gelerek Ermenistan ordusuna katılıyor. Ancak, onlar da işgalcilerin yaşadığı akıbeti yaşıyor.

Ermeni asıllı Lübnan vatandaşı opera sanatçısı Gevorg Khajian da, Karabağ'a gelerek Azerbaycan'a karşı savaşmak istedi.

Ermenistan medyasında yer alan haberlere göre Khajian, Cebrayil istikametindeki çatışmalarda öldürüldü.

Gevorg Khajian, savaşın başlamasıyla Dağlık Karabağ'a geldi ve Ermeni askeri birliklerinin bir parçası olarak Azerbaycan'a karşı savaştı.

star.com.tr

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