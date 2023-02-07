Azerbaycanlı STK'ler Türkiye'deki depremzedeler için seferber oldu

Azerbaycan'daki Türk iş adamlarının oluşturduğu "Türkiye Yüzyılı Birlik ve Dayanışma Platformu"nun başlattığı kampanyaya destek veren çok sayıda Azerbaycanlı, giysi, gıda ve ihtiyaç malzemesi yardımında bulundu. Toplanan malzemeler, yakın zamanda Türkiye'ye gönderilecek.

Bazı sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu "Kardeş Kömeği (Yardımı)" platformu da Türkiye'deki deprem mağdurları için yardım toplamaya başladı.

Azerbaycanlı STK'ler, Türkiye'deki depremzedeler için adeta seferber olurken, basında ve sosyal ağlarda Türkiye'ye destek verilmesi yönünde çağrılar yapılıyor, dayanışma ve destek mesajları veriliyor.

Çok sayıda Azerbaycanlı, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğine giderek taziyeleri ve desteklerini iletti. Vatandaşlar, Büyükelçiliğin önüne çelenk ve çiçek bıraktı.

Bakü'de faaliyet gösteren otobüs şirketlerinden biri de tüm araçlarına Türk bayrağı astırdı.

Azerbaycan, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Türkiye'ye 400'den fazla personel ile insani yardım malzemesi göndermişti.

Azerbaycan Kızılayı, "Seninleyim Türkiye'm" isimli yardım kampanyası başlatmış, Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Türkiye'ye askeri hekimlerden oluşan ekip göndermişti.