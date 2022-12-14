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Dünya

Azerbaycanlı STK'lerin Laçın koridorundaki maden protestosu 3 gündür sürüyor

Azerbaycanlı çevreci sivil toplum kuruluşları (STK) üyeleri ile aktivistlerin, Ermeni nüfusunun yaşadığı ve geçici olarak Rus güçlerinin konuşlandırıldığı Azerbaycan topraklarındaki madenlerin yasa dışı işletilmesinin önlenmesi talebiyle başlattığı protesto 3 gündür devam ediyor.

AA14 Aralık 2022 Çarşamba 13:46 - Güncelleme:
Azerbaycanlı STK'lerin Laçın koridorundaki maden protestosu 3 gündür sürüyor
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Şuşa yakınlarında, Hankendi'yi Ermenistan'a bağlayan yoldaki Rus güçlerinin kontrol noktasında 12 Aralık sabah saatlerinde başlatılan eylemin 3'üncü gününde de protestocular soğuk havaya rağmen alanı terk etmedi.

Ermeni nüfusunun, Ermenistan'a gidiş gelişlerinde kullandığı tek güzergah olan ve "Laçın koridoru" diye bilinen yolda toplanan göstericiler, sloganlar ve pankartlarla taleplerini dile getiriyor. Rus güçlerinin, barikatlarla kapattığı yolda herhangi bir geliş gidiş yapılamıyor.

Karabağ'da Ermeni nüfusunun yaşadığı bölgedeki madenlerin yasa dışı işletilmesinin ve bunun sonucunda çevreye verilen zararın önlenmesini isteyen göstericiler, Rus güçlerinin komutanı Andrey Volkov'un bölgeye gelmesini talep ediyor.

Göstericiler, talepleri yerine getirilinceye kadar eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını belirtiyor.

- "BİZİM ERMENİ NÜFUSUYLA BİR SORUNUMUZ YOK"

Gösteriye katılanlardan Günel Yaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ermenilerin Azerbaycan topraklarında işlediği "ekolojik teröre dur" demek için bir araya geldiklerini söyledi.

Yaz, "Rus güçlerinin komutanı Volkov'un buraya gelmesini ve sorularımızı yanıtlamasını istiyoruz. Bizim Ermeni nüfusuyla bir sorunumuz yok. Onlar bizim vatandaşlarımız. Şuşa-Laçın yolu, barış yoludur. Biz, Ermenilere barış elimizi uzatıyor ve çevre terörüne son vermeleri çağrısında bulunuyoruz." dedi.

- Kızılbulak altın ile Demirli bakır madenlerinin denetlemesi için anlaşma sağlanmıştı

Rus güçlerinin komutanlığı ile geçen hafta yapılan müzakereler sonucu Azerbaycanlı uzmanların, Ermeni nüfusunun yaşadığı Azerbaycan topraklarında Kızılbulak altın madeni ile Demirli bakır madenini denetlemesi hususunda anlaşma sağlanmıştı.

Bölgeye giden uzmanların, madenlere girişi Ermenilerce engellenmişti.

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